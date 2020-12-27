القبض على متهمين وضبط مخدرات وأسلحة وسيارات مخالفة في البصرة

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شرطة البصرة التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تنفيذ مفارز فوج طوارئ شرطة المحافظة الاول، وشعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في قضاء الفاو واجبا مشتركا، اسفر عن القاء القبض على متهم ومتهمة مطلوبين وفق احكام المادة (٢٨/مخدرات) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.وذكرت مديرية الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” …

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