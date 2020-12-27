التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد داعش في كركوك

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفذ طيران التحالف الدولي، اليوم الاحد، ضربة جوية استهدفت عناصر داعش في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بأمر من قيادة العمليات المشتركة، وجَّه طيران التحالف الدولي ضربة جوية في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش …

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