القضاء يطلب رفع الحصانة عن العبيدي للتحقيق معه

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالبت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، برفع الحصانة عن وزير الدفاع الأسبق والنائب الحالي خالد العبيدي، للتحقيق معه.وبحسب وثيقة صادرة عن رئاسة محكمة استئناف الكرخ، اطلع عليها “النور نيوز” على نسخة منها، تضمنت أن، “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنزاهة، تجري التحقيق مع المتهم خالد العبيدي، حول تصرفه بالأسلحة …

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