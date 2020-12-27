اصابة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/ نينا / اصيب مدنيان بانفجار عبوة ناسفة في قرية العذبة ضمن ناحية الشورة جنوب الموصل .وقال مصدر امني للوكالة الوطنية العراقية للانباء للانباء /نينا / :" ان عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور عجلة مدنية في القرية ، ما اسفر عن اصابة مدنيين ، تم نقلهما الى المستشفى "./ انتهى

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