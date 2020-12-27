دبي تعد العالم باستقبال باهر لـ 2021

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / وعدت دبي سكانها وزوارها من كل مكان في العالم باستقبال غير مسبوق لعام 2021 عبر عروض فريدة للألعاب النارية والليزرية ونوافير المياه وطائرات دورن في مناطقها الشهيرة، وأبرزها وسط المدينة ، وسط إجراءات احترازية ووقائية وأجواء آمنة وانسيابية عالية في حركة المرور.واستبقت اعمار العقارية العد العكسي لوداع 2020 بعد عكسي لجاهزية وسط مدينة دبي، حاضنة برج خليفة ، اعلى ناطحة سحاب في العالم، لاستقبال المحتفلين.وخصصت الشركة فريقاً متكاملاً من العاملين في مجال التصميم والهندسة والإدارة المجتمعية وتسويق الفعاليات بالتخطيط وتنظيم الحدث مدة تزيد على 4 أشهر من أجل تقديم عرض غير مسبوق يعلن عن بداية عقد جديد.وتتضمن العروض الاحتفالية، عرض الألعاب النارية، وعرض الصور على واجهة البرج، والعروض الموسيقية والنافورة الراقصة./ انتهى

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