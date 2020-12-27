العراق.. ضربة جوية للتحالف تقتل وتصيب دواعش في كركوك

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، اليوم الأحد، بمقتل عنصرين من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي في كركوك.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت السبت، مقتل اثنين من عناصر "داعش" الإرهابي في كمين لقوات الشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك (شمالاً).

راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس

وقالت الشرطة الاتحادية التابعة للداخلية، في بيان، إن قوات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية وبإشراف مباشر من قائدها حيدر المطوري تمكنت من قتل اثنين من عناصر "داعش" في كمين "محكم" بوادي "أبو شحمة" في ناحية الرشاد جنوب غربي محافظة كركوك.

وأضافت أن "هذه العمليات النوعية والاستباقية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي لتجفيف منابع الإرهاب"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لاسيما في "مثلث الموت" بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمالاً) وديالى (شرقاً).

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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