بالفيديو.. المالكي: الشهيد المهندس كان في ضيافتي قبيل استشهاده

2020/12/27 | 13:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي، ما دار بينه وبين نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قبل اغتياله في ...

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