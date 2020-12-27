2020/12/27 | 13:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد العفو الذي اصدره الرئيس الامريكي دونالد ترامب على مرتكبي مجرزة ساحة النسور في بغداد من عناصر شركة بلاك ووتر الاميركيين، غضب الشارع العراقي وتجديد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. غضب الشارع العراقي ضد عفو مجرمي شركة بلاك ووتر ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. غضب الشارع العراقي ضد عفو مجرمي شركة بلاك ووتر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).