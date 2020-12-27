2020/12/27 | 13:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الأحد، عن مقتل داعشيين بضربة جوية في الرشاد.

وقالت الخلية في بيان انه “بأمر من قيادة العمليات المشتركة، وجه طيران التحالف الدولي يوجه ضربة جوية في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك”.

واضافت ان “الضربة أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية”.

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