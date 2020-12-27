وزير الصحة يعلن إجازة لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

2020/12/27 | 13:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حازم محمد حبيب

اعلن وزير الصحة الدكتور حسن التميمي اليوم الأحد، ان الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية التابعة لوزارة الصحة وافقت على إجازة استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا في العراق.

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