عضو لجنة الطاقة النيابية: ارتفاع الدولار سيؤدي الى خسارة الموظف لـ 25% من راتبه

2020/12/27 | 13:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، ابتسام محمد درب في تصريح صحفي، إن ارتفاع سعر صرف الدولار سيؤدي إلى خسارة الموظف 25% من راتبه، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع مما يثقل كاهل المواطن مرتين.وأضافت درب، أن المواطن هو … Readmore

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