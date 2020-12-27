2020/12/27 | 13:51 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، ابتسام محمد درب في تصريح صحفي، إن ارتفاع سعر صرف الدولار سيؤدي إلى خسارة الموظف 25% من راتبه، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع مما يثقل كاهل المواطن مرتين.
وأضافت درب، أن المواطن هو … Readmore
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وأضافت درب، أن المواطن هو … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو لجنة الطاقة النيابية: ارتفاع الدولار سيؤدي الى خسارة الموظف لـ 25% من راتبه) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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