الانبار تكشف عن موعد المباشرة بالربط الكهربائي مع الاردن

2020/12/27 | 13:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، الاحد، عن موعد المباشرة بعمليات الربط الكهربائي مع الاردن عبر بوابة المناطق الغربية .وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” عمليات ربط الطاقة الكهربائية من المناطق الغربية باتجاه حقل الريشة في الاردن سوف يبدأ العمل فيه مطلع العام الجديد في خطوة تهدف الى تحسين الطاقة الكهربائية في محافظة الانبار والمحافظات الاخرى “.واضاف ان “.



وزارة الكهرباء وقعت عقد مع الجانب الاردني للمباشرة بالمشروع الذي من المؤمل انجازه عام 2022 ، مبينا ان” المشروع يعد من اهم المشاريع العملاقة لتحسين الطاقة الكهربائية وديمومة التيار الكهربائي “.واوضح ان” كافة الاجراءات مهيأ للبدء بالمشروع بعد تأمين القوات الامنية لكافة الطرق الرئيسة والفرعية والصحراوية من خطر بقايا ارهابي داعش وتطهيرها من الاسلحة الغير منفلقة ، مشيرا الى ان” الربط الكهربائي مع الاردن سوف يتيح تحسين الطاقة الكهربائية في محافظات العراق “.



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