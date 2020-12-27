الإسلام الأوروبي ؟؟ إلى أين ؟؟؟ - أحلام أكرم

2020/12/27 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحلام_أكرم هل هناك إسلام أوروبي ..



؟؟؟؟؟ إبتُدع ولكن ..



إلى أين ؟؟؟؟؟ قرر المسلمون أسوة بمواطني الأقليات الأخرى وبالتحديد اليهود إستعمال حقوقهم ..



وهو حق لهم ..



ولكن إستثمارهم كان في الطريق الخطأ..



حين إستثمروا في تجميل العقيدة بدلا من إستثمار الحريات في النقاش والتجديد ..والإندماج الذي كفله الدين ..في التأكيد على إحترام قوانين البلد المضيف ..



ولكنهم بدلا من ذلك رسموا طريقا آخر إستند إلى ما قرره الإخ ......





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