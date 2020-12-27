لو أيّ مؤمن يشكّ في دينه لما اعتنقه - سالم لعريض

2020/12/27 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سالم_لعريض نعم لو أيّ مؤمن يشكّ في دينه لما اعتنقهبما أن كل واحد يرى أن دينه هو الصحيح و ما ينتج عن ذلك من تطاحن و فتن خاصة و أن قوانين الأديان ثابتة بثبوت العقيدة بهاأتت فكرة إخراج الدين من الحياة العاّمّة و جعله مسألة شخصية بين العبد و ربّهو نجعل حياتنا اليومية تحت طائلة قوانين وضعية نتفق عليها جميعنا أو أغلبنا و يمكن تغييرها كلما تغيّرت الحاجة إليهاو أضرب لكم مثلا بفرنسا ال ......





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