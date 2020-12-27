مفوضية حقوق الإنسان: موجة الصقيع تهدد أرواح أطفال في العراق

2020/12/27 | 14:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

حذرت مفوضية حقوق الإنسان، الأحد، من مخاطر موجة البرد والصقيع على حياة الأطفال النازحين في المخيمات.

وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان فاضل الغراوي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الأول 2020)، إن "حياة الآلاف من النازحين باتت مهددة بخطر البرد والصقيع خصوصآ الأطفال والنساء منهم".

وأضاف الغراوي إن "اغلبهم يعيشون في مخيمات لاتتوفر فيها متطلبات التدفئة ، مما أدى إلى إصابة العديد من الأطفال وكبار السن في المخيمات بنزلات البرد وظهور اعراض صدرية وجلدية عليهم".

كما أوضح الغراوي أن "الحكومة العراقية قد قامت بغلق العديد من المخيمات ، مما يستدعي مطالبة وزارة الهجرة والمهجرين بتوفير الدعم وتقديم الكرفانات للنازحين المتبقين في المخيمات بدلا من الخيم وذلك للحفاظ على حياتهم".

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