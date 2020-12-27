مبيعات البنك المركزي للدولار تواصل الانخفاض للمرة الرابعة

2020/12/27 | 14:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تواصلت مبيعات البنك المركزي العراقي، من الدولار بالتراجع للجلسة الرابعة على التوالي.

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