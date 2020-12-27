استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف في بابل

2020/12/27 | 14:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باستهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي في محافظة بابل.

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