الصحة والبيئة النيابية تدعو الى الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة

2020/12/27 | 14:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية المواطنين الى الإلتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة العراقية في ظل المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مشيدة بإنجازات الوزارة فيما يخص إعادة تأهيل المستشفيات وحرصها على توفير لقاح كورونا .

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الاحد تلقى PUKmedia نسخة منه، ان "لجنة الصحة والبيئة النيابية تراقب عن كثب الموقف الوبائي في العراق، وفي الوقت الذي تفتخر فيه لجنتنا بما حققته وزارة الصحة وقيادتها من زيادة في نسبة الشفاء من وباء كورونا وتقليل عدد الوفيات وكذلك زيادة عدد الفحوصات بشكل ملفت للنظر بعد زيادة عدد المختبرات، نسجل الثناء والإشادة بالتحسن الواضح بواقع المؤسسات الصحية وإعادة تأهيل المستشفيات، بالإضافة الى إعادة العمل بالمستشفيات المتلكئة، وكذلك حرص وزارة الصحة على توفير لقاح فيروس كورونا بأسرع وقت ممكن ".

وأضافت اللجنة في بيانها، انه "ومن خلال عملنا في لجنة الصحة والبيئة كفريق واحد مع وزارة الصحة، لانخفي تخوفنا من السلالة الجديدة للفيروس وتأثيراتها، وكذلك عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والتهاون الكبير من خلال التجمعات، لذا نهيب بابناء شعبنا الغيور التعاون مع وزارة الصحة والإلتزام بتعليماتها وتنفيذ كافة توجيهاتها من أجل التسريع في انحسار الوباء وعودة الحياة لطبيعتها".

PUKmedia لجنة الصحة والبيئة النيابية

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