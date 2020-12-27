مقتل داعشيين اثنين بضربة جوية للتحالف في كركوك

2020/12/27 | 14:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، مقتل عنصرين من داعش بضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي في كركوك.

وأوضحت الخلية في بيان، طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة نفذ ضربة جوية في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية.

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