ميسي يغادر بطائرته الخاصة إلى الارجنتين وكومان يستبعده

2020/12/27 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تأكد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الحضور اليوم الأحد، إلى مقر تدريبات نادي برشلونة، بحسب ما أوضحته آخر المستجدات الصحفية الواردة من إقليم كاتالونيا.

ميسي فور أن حطم بهدفه في شباك بلد الوليد، منذ أيام قليلة، رقم بيليه الأسطوري مع سانتوس، سافر بطائرته الخاصة إلى الأرجنتين، في رحلة قضى خلالها عطلة أعياد الميلاد.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية، أن،" ميسي لن يكون ضمن قائمة برشلونة الرسمية التي تخوض موقعة إيبار، بعد غد الثلاثاء".

الصحيفة أشارت إلى أن،" ليونيل ميسي تغيب عن تدريبات فريقه الجماعية، بينما أكدت في السياق ذاته، أنه حصل على عذر مسبق، ما يعني سلامة موقفه تمامًا".

من جانبه، أوضح راديو كاتالونيا أن،" غياب ميسي عن التدريبات، سيدفع المدير الفني رونالد كومان إلى استبعاد اللاعب من القائمة التي تواجه إيبار، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الليغا الإسبانية".

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي خاض مباراة أقل.

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