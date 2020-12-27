مستشار الكاظمي يكشف حقيقة طلب البنك الدولي رفع سعر الدولار إلى 1660 ديناراً

2020/12/27 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (27 كانون الأول 2020)، حقيقة تقديم طلب إلى العراق لرفع سعر الدولار إلى 1660 ديناراً لكل دولار أمريكي واحد.

وقال صالح في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا يوجد برنامج ملزم حاليا بين العراق وصندوق النقد الدولي، ولكن الأخير يتابع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للبلدان الأعضاء".

وأضاف، أن صندوق النقد يتابع عجز الحساب الجاري، "بسبب كساد الاقتصاد العالمي، وآثاره المستقرة على اقتصادات الدول الأعضاء"، مشيراً إلى أن ما ذُكر "هي من الأعمال الروتينية التي يقوم بها الصندوق في التشاور مع كافة البلدان".

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، أن البنك الدولي طلب من العراق أن يكون سعر صرف الدولار 1660 ديناراً، لحل أزمته المالية.

وذكر الأعرجي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أنه "من أجل مُساعدة ودعم العراق في حل أزمته المالية..



طلبَ البنكُ الدوليُّ من العراق أن يكون سعر صرف الدولار (١٦٦٠) ديناراً".

وتساءل الأعرجي قائلاً: "هل سيكون للحكومة والبرلمان موقف موحّد سواءٌ بالرفضِ أو القبول؟ أم ستستغل بعض الكتل السياسية هذا الأمر للمزايدة مثلما فعلت ذلك سابقاً؟!".

وكان البنك المركزي، قد أكد في بيان أصدره في وقت سابق، بيع الدولار الواحد لشركات الصيرفة بـ 1460 ديناراً، ويتم بيع الدولار الواحد للمواطنين بـ 1470 ديناراً.

ورفع العراق سعر صرف الدولار بنحو 20 بالمئة، لتقليل الفجوة بين الإيرادات والنفقات في الموازنة، ضمن خطة إصلاحية اقتصادية تبنتها الحكومة الحالية.

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