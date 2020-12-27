2020/12/27 | 14:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شدد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران على أن الحكومة لن تتوانى عن فرض حجر صحي عام ثالث على مستوى البلاد إذا استمرت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الارتفاع.وقال الوزير "نحن لا نستبعد أي إجراء قد يكون ضروريا لحماية السكان.وهذا لا يعني أننا اتخذنا قرارا، لكننا نراقب الوضع ساعة بساعة".و أشار الوزير إلى أن ما يزيد من خطورة الوضع هو أنه حاليا "يتم تسجيل 15 ألف إصابة جديدة يوميا في المتوسط، بعدما كنا قد تراجعنا إلى 11 ألف حالة".وتابع "الهدف المتمثل بتسجيل 5 آلاف إصابة جديدة يوميا يتلاشى.والضغط على النظام الصحي لا يزال كبيرا، مع تسجيل 1500 حالة استشفاء جديدة يوميا" على الرغم من أن العدد الأكبر من هذه الحالات لا يستدعي نقله إلى قسم العناية المركزة.واكد فيران أنه "مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ساء الوضع"، موضحا أن الوضع مقلق منذ الآن في عدد من المقاطعات الواقعة في شرق البلاد , لافتا الى أن عددا كبيرا من رؤساء البلديات في شرق فرنسا يناشدونه منذ أيام عدة "إعادة فرض إجراءات الإغلاق العام، إما على مستوى البلاد بأسرها أو على مستوى محلي بعد عيد الميلاد"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة الفرنسي :الحكومة لن تتوانى عن فرض حجر صحي عام ثالث على مستوى البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة الفرنسي :الحكومة لن تتوانى عن فرض حجر صحي عام ثالث على مستوى البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).