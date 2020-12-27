عدنان درجال يزور النجف ويلتقي بمحافظها الياسري

2020/12/27 | 14:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ استقبل محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري ، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.وقال المكتب الاعلامي للمحافظ ان " زيارة الوزير درجال جاءت لمتابعة مراحل انجاز ملعب النجف الاشرف الدولي والذي استضاف العديد من مباريات الدرجة الممتازة لدوري كرة القدم، إضافة الى الفعاليات الرياضة التي تقوم بها المراكز الشبابية في المحافظة.وأكد درجال في تصريح صحفي " اهتمام الوزارة بملعب النجف الدولي وسعيها لاستضافته للمباريات الدولية وكذلك سعي الوزراة لدعم اندية النجف المختلفة./انتهى.

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