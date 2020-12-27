دولة القانون: لا تحالفات سياسية قبل انتخابات “حزيران”

2020/12/27 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..اكد النائب السابق القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس، الاحد، بانه لاتحالفات سياسية قبل انتخابات حزيران العام المقبل.وقال الماس في تصريح لـ/ المعلومة/،انه” وفق قانون الانتخابات الجديد التي اقره مجلس النواب مؤخرا حدد اليات الانتخابات الفردي وبالتالي لاجدوى من عقد اي تحالفات او ائتلافات سياسية في الانتخابات القادمة لكن هناك تنسيق للمواقف والروى حيال الدوائر الانتخابية”.واضاف الماس،ان” اي تحالفات او ائتلافات ستحدث بعد الانتخابات سواء جرت في حزيران 2021 او تم تاجيلها الى وقت اخر لافتا الى موعد الانتخابات لايزال متأرجحا في ظل عدم توفر الكثير من اسباب اقامتها وتاخر حسم قوانين مهمة ابرزها المحكمة الاتحادية بالاضافة الى ان البلاد في وضع مالي واقتصادي صعب لم يحسم ملفه حتى الان”.وكانت الحكومة حددت حزيران القادم موعد لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة وتم التصويت مؤخرا على قاونون الانتخابات من قبل مجلس النواب”.انتهى 25 ف

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