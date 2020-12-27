هيئة الادوية توافق على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في العراق

2020/12/27 | 14:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية، الاحد، موافقتها على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح له، اليوم (27 كانون الاول 2020)، ان "الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام اللقاح المنتج من شركة فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا في العراق".

واكدت وزارة الصحة في وقت سابق أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريبا، مشيرة إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.

وقال وزير الصحة حسن التميمي، إن "المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر الذي سيتم اعتماده في العراق، وتم التوقيع مع الشركة المصنعة له ستكون من ضمن العقد"، لافتا إلى أن "الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح كورونا في بغداد والمحافظات، وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد".

وأوضح أن "عملية نقل اللقاح تحتاج إلى جهود، وهذا الأمر حصل في جميع دول العالم ،وهناك احتياج إلى خبرات الشركات المصنعة"، مبينا أن "الوزارة متواصلة بشكل يومي مع هذه الشركات، والأمور تسير بانسيابية عالية، وقريبا سيحصل العراق على هذا اللقاح ،ويبدأ بإعطائه إلى المواطنين".



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