5,7 مليار دولار قيمة صادرات السلع الإيرانية إلى العراق خلال 9 أشهر

2020/12/27 | 14:27 - المصدر: NRT عربية

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صادرات إيرانية

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، يحيى آل اسحاق، الأحد، عن إجمالي إيرادات تصدير السلع الإيرانية إلى العراق خلال 9 أشهر من 20 آذار وحتى 20 كانون الأول الجاري.

وقال آل إسحاق، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، اليوم، 27 كانون الأول 2020، ان "إيران صدرت سلع بقيمة 5,7 مليار دولار للعراق في 9 شهور من 20 آذار وحتى 20 كانون الاول 2020"، مبينا أن "حجم الصادرات المذكور تحقق رغم تأثيرات جائحة كورونا، إذ كان من المستهدف تسجيل هذا المستوى 20 مليار دولار".

وتابع أنه "بالسنة المالية المنتهية 19 آذار 2020 تم تصدير 12 مليار دولار من السلع للعراق في مقابل توريد مئات المليون دولار، والحجم الحالي للصادرات والورادات غير متوافق".

وأضاف أن "ثمة مفاوضات للتبادل التجاري بين البلدين، وأن تحقيق ذلك سيكون بمصلحتنا، إذ سيصير بالامكان توريد العديد من الاحتياجات من العراق في ظل توافر بعض مستحقاتنا والامكانيات المالية بهذا البلد".

واعتبر آل اسحاق، أن "تدشين مشروع ترانزيت السلع من العراق، سيوجد سوقا كبيرة بين ايران والعراق، وهذا يتطلب تشريعات وقرارات بدأ البرلمان العراقي باقرارها فيما تبقت اللوائح التنفيذية ومن المقرر معالجة هذا الموضوع في غضون الاشهر المقبلة".

وكان رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، مهدي مير أشرفي، أكد في وقت سابق، ان العراق تبوأ المرتبة الاولى في توريد السلع الإيرانية خلال السبعة أشهر الماضية من آذار وحتى تشرين الأول الماضي، حيث استورد العراق سلعا من ايران بقيمة 4,8 مليار دولار أميركي.

ر.إ

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