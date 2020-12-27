2020/12/27 | 14:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى…اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، بان كارثة تلوح ف سماء سلة الخبز في المحافظة فيما دعا لتدخل حكومي عاجل.وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق محمد العبيدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” انقطاع الكهرباء بشكل شبه مستمر عن مناطق زراعية واسعة في العظيم سيؤدي الى كارثة كبيرة خاصة وان 50% من الاراضي لم تسقى حتى الان من خلال المضخات الزراعية بسبب انعداد وجود الطاقة”.واضاف العبيدي،ان” معدل تزويد المناطق الزراعية في العظيم بالكهرباء محدود جدا لايمكن من خلال تشغيل المضخات وارواء الاراضي ما يجعل المزارعين في وضع صعب ومعقد قد يؤدي الى فقدانهم موسم زراعي كامل اذا لم ينجحوا في تامين سقي اراضيهم الزراعية في الايام المقبلة”.ودعا العبيدي الى” تدخل حكومي عاجل يسهم في انقاذ سلة خبز ديالى من كارثة تلوح بالافق من خلال تدخل وزارة الكهرباء بشكل عاجل”.وتعد العظيم سلة خبز ديالى باعتبارها اشهر النواحي في زراعة محصولي الحنطة والشعير وتنتج سنويا الالاف الاطنان”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارثة تلوح في سماء “سلة ديالى” ودعوات لتدخل حكومي عاجل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارثة تلوح في سماء “سلة ديالى” ودعوات لتدخل حكومي عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).