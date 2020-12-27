ايران تتحدث عن تشريعات في البرلمان العراقي ستصب بمصلحتها التجارية.. وتعلن بلوغ صادرتها للعراق أكثر من 5 مليار دولار

2020/12/27 | 14:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قالت إيران، الأحد، إن حجم صادراتها للعراق من السلع، بلغ أكثر من 5 مليارات دولار، مؤكدة وجود تفاهمات مشتركة ستصب في مصلحة طهران لو تحققت.

ونقل التلفزيون الإيراني عن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشترك يحيى آل إسحاق قوله إنه “صادرات إيران للعراق وصلت إلى قيمة 5.7 مليار دولار في 9 شهور خلال فترة 20 مارس/آذار حتى 20 ديسمبر/كانون الأول 2020”.

وأشار آل إسحاق إلى أن “حجم الصادرات المذكور تحقق رغم تأثيرات جائحة كورونا، إذ كان من المستهدف تسجيل 20 مليار دولار”.

وتابع، “في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020 تم تصدير سلع بقيمة 12 مليار دولار للعراق مقابل توريد مئات ملايين الدولارات”، مبينا أن “هذا الحجم من الصادرات والواردات غير متوافق”.

ولفت إلى أن “ثمة مفاوضات للتبادل التجاري بين البلدين، وأن تحقيق ذلك سيكون بمصلحتنا، إذ سيصبح بالامكان توريد العديد من الاحتياجات من العراق في ظل توافر بعض مستحقاتنا والامكانيات المالية بهذا البلد”.

واعتبر آل اسحاق أن “تدشين مشروع ترانزيت السلع من العراق، سيخلق سوقا كبيرا بين ايران والعراق، وهذا يتطلب تشريعات وقرارات بدأ البرلمان العراقي باقرارها فيما تبقت اللوائح التنفيذية ومن المقرر معالجة هذا الموضوع في غضون الأشهر المقبلة”.

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