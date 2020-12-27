ترامب يتهم زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ واخرين في الحزب الجمهوري بالفشل في الدفاع عنه

2020/12/27 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اتهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وغيره من الجمهوريين بالفشل في القتال نيابة عنه فيما يتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي يواصل ترامب القول بأنها “مزورة وسروقة”.



بحسب قوله.ونقلت شبكة فوكس نيوز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” مزاعم الرئيس الامريكي تأتي قبل اقل من 24 يوما على حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن حيث من المتوقع أن يقبل المشرعون نتائج الانتخابات التي تعتبر الحاجز الاخير بين ترامب واختتام الفترة التي قضاها في البيت الأبيض”.واضافت أن ” ترامب زعم ان الامر لم يكن على هذا النحو لولا فشل مكونيل والجمهوريين في مجلس الشيوخ في العمل بجد لضمان ولاية ثانية له “.وقال ترامب في تغريدة له “إذا كان المرشح الرئاسي الديمقراطي لديه انتخابات مزورة وسرقت ، مع وجود دليل على مثل هذه الأعمال على مستوى لم يسبق له مثيل من قبل ، فإن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين سيعتبرون ذلك عملاً حربياً ويقاتل حتى الموت ، لكن ميتش مكونيل والجمهوريون لا يفعلون شيئًا ، فقط يريدون ترك الأمر يمر دون قتال “.



بحسب قولهفي تغريدة أخرى ، اتهم الرئيس أيضًا وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بالتخلي عنه قائلا إن “وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لم يفعلوا شيئًا حيال تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، وهي أكبر عملية احتيال في تاريخ أمتنا ، على الرغم من الأدلة الدامغة”.



كما يقول .وانتقد ترامب ايضا عدم وجود نتائج من تحقيق المستشار الخاص جون دورهام في أصول التحقيق الروسي ، وسخر من المحكمة العليا الأمريكية ووصفها بأنها “غير كفؤة وضعيفة تمامًا” فيما يتعلق بمزاعمه بتزوير الانتخابات.يذكر ان التحقيقات وقرارات المحاكم الفيدرالية قد كذبت مزاعم ترامب واكدت عدم وجود اي تزوير او تلاعب في نتائج الانتخابات .



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