2020/12/27 | 14:35 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جماهير نادي النجف: بالرغم من الظلم الذي تعرض له نادينا بوقت سابق لم نشهد زيارة درجال للمحافظة او خطوات فعلية لرفع الظلم عنه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/27 | 14:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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