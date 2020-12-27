الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية تجيز استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في العراق

2020/12/27 | 14:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافقت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية في العراق على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ.وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها اليوم الأحد، إن الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية لوزارة الصحة العراقية أجازت استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة …

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