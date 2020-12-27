ضربة جوية جديدة للتحالف الدولي تستهدف دواعش في كركوك

2020/12/27 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد،

مقتل عنصرين بداعش، وذلك بضربة جوية

نفها طيران التحالف بكركوك.

وقالت الخلية في بيان صحفي تابعته وكالة

نون اليوم، (27 كانون الأول 2020)، إنه "بأمر

من قيادة العمليات ا

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