وزارة الكهرباء: وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق الثلاثاء المقبل

2020/12/27 | 14:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلامي

كشفت وزارة الكهرباء عن زيارة مرتقبة لوزير الطاقة الايراني الى العراق لبحث تصدير الغاز والمستحقات المترتبة.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الاحد، إن " وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق الثلاثاء المقبل وسيحضر اجتماعاً في مقر الوزارة لبحث نسب الغاز والمستحقات الواجبة الدفع مع الجانب الإيراني"، مؤكداً أن الوزارة تنتظر مجلس الوزراء إطلاق المستحقات وكذلك تعويض وزارة النفط بالغاز المفقود".

وأشارت الوزارة إلى أن "الحديث عن انقطاع تام للتيار الكهربائي في حال تقليل الغاز من الجانب الايراني عارٍ عن الصحة،مشيراً إلى أن الوزارة لديها من المنتج الوطني من إنتاج الطاقة من المحطات التي تعمل بالوقود السائل وتعمل على الغاز الوطني".

وبينت أن "تداعي انحسار الغاز الإيراني الموَّرد للعراق من محطات الإنتاج سيسبب تراجعاً كبيراً بساعات تجهيز الكهرباء

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