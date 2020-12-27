العراق يجيز استخدام لقاح

2020/12/27 | 14:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر إن الهيأة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا في العراق.

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