صور من مستشفى في البصرة شهدت حادث حريق

2020/12/27 | 14:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أخمدت فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني، الأحد، حريقا، اندلع في مستشفى ميداني بمحافظة البصرة.

وقالت مديرية الدفاع المدني لاعامة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الأول 2020)، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مستشفى مدينة الطاقة الميدانية بمساحة 120 مترا مربعا، والمشيدة من الواح (السندويج بنل) كرفان مع عجلة اسعاف في قضاء الزبير منطقة البرجسية فجر هذا اليوم الأحد".

وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني طوقت موقع الحادث واخمدت الحريق دون تسجيل إصابات او خسائر بشرية مع تحجيم خسائرها المادية وإنقاذ عدد من العجلات القريبة من موقع الحادث، الذي نجم بسبب تماس كهربائي".

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