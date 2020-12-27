2020/12/27 | 14:50 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافقت الهيأة الوطنية لإنتقاء الأدوية، على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في العراق.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر قوله، إن” الهيأة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام اللقاح المنتج من شركة فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا في العراق”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة : إجازة استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة كورونا 7 SKY TV.

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