تسجیل 119 حالة وفاة جدیدة بکورونا في إیران

2020/12/27 | 14:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الأحد ملیون و 200 الفا و465 شخصا وبوفاة 119 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 54 الفا و693شخصا.

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