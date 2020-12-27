للمتعافين من كورونا.. إليكم هذه النصائح الذهبية

2020/12/27 | 14:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يحتاج المتعافين من فيروس كورونا المستجد، إلى إعادة تأهيل وتقوية أجسادهم إضافة إلى إعادة تأهيل الرئة، وفقًا للطبيبة الروسية أولغا زمانوفسكايا.

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