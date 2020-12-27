2020/12/27 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيراني، سیما سادات لاري، اليوم الاحد (27 كانون الاول 2020)، تسجيل 5502 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 119 شخصاً آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت لاري، في موقفها اليومي لإصابات كورونا: "تم رصد خلال الساعات الـ 24 الماضية 5502 إصابة جديدة، ليرتفع مجمل أعداد الاصابات منذ تفشي الوباء إلى ملیون و200 ألف و465 شخصاً".

وأشارت إلى "تسجيل 119 حالة وفاة خلال اليوم، لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 54 الفاً و693 شخصاً".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة، إلى أن "سبعة ملايين و407 الفا و400 شخص خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس (کوفید 19) في أنحاء البلاد حتى الان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: 119 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 5 آلاف إصابة خلال اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: 119 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 5 آلاف إصابة خلال اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).