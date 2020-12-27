حقوق الانسان توجه 3 طلبات بشأن ظاهرة التسول: مشهد مفجع في مدينة كالبصرة

2020/12/27 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

وجه مكتب حقوق الانسان في محافظة البصرة، الأحد، (27 كانون الأول، 2020) 3 طلبات إلى الحكومة المحلية بشأن ظاهرة التسول في المحافظة.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد نشر مقطع رصد لاحد الناشطين في محافظة البصرة لمجموعة اطفال في العراء أمام احد الدوائر الصحية تشير المعلومات عن استخدامهم للتسول في محافظة البصرة".

واضاف البيان أنه "تم تشكيل فريق لرصد هذه الحالة التي لا يمكن وصفها الا بالمفجعة في مدينة كمحافظة البصرة لها من القدرات المالية الكبيرة ".

وتابع أنه "لغرض الحفاظ على سلامة هؤلاء الأطفال صحيا مع احتمال وصولهم إلى الموت في مثل هذه الأجواء ولأجل المعالجة لهذه الحالات مستقبلا يطالب المكتب الحكومة المحلية بالخطوات العاجلة الآتية ، العمل على انشاء دار الملاحظة والذي طالب المكتب بأنشائه من قبل الحكومة المحلية وحسب قانون رعاية الاحداث رقم 76 لعام 1983 وتوسعته لغرض شمول الأطفال المشردين ".

وطالب المكتب بحسب البيان بـ"توسعة دار البراعم لرعاية الايتام لشمول الأيتام غير المكفلين، فضلا عن العمل على تفعيل لجنة مكافحة التسول والتي لم تفعل منذ اكثر من 3 سنوات".

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