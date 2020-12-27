وزير الطاقة الإيراني يزور العراق الثلاثاء

2020/12/27 | 14:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الكهرباء، عن زيارة لوزير الطاقة الايراني الى العراق، الثلاثاء المقبل، لبحث تصدير الغاز والمستحقات المترتبة.وقال الناطق باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الانباء العراقية، ان “وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق الثلاثاء المقبل وسيحضر اجتماعاً في مقر الوزارة لبحث نسب الغاز والمستحقات الواجبة الدفع مع الجانب الإيراني”.وأضاف، ان “الوزارة تنتظر …

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