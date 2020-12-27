حقوق الانسان بالبصرة : تشكيل فريق لرصد لما نشر عن مجموعة اطفال في العراء يتسولون أمام احد الدوائر

2020/12/27 | 14:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة عن تشكيل فريق لرصد ما نشر من مقطع لاحد الناشطين في محافظة البصرة لمجموعة اطفال في العراء أمام احدى الدوائر الصحية تم استخدامهم للتسول .وطالب المكتب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / الحكومة المحلية ومن اجل تلافي هذه الاوضاع التي وصفها بالمفجعة العمل على انشاء دار الملاحظة والذي طالب المكتب بأنشائه من قبل الحكومة المحلية وحسب قانون رعاية الأحداث رقم ٧٦ لعام ١٩٨٣ وتوسعته لغرض شمول الأطفال المشردين وتوسعة دار البراعم لرعاية الايتام والعمل على تفعيل لجنة مكافحة التسول والتي لم تفعل منذ اكثر من ٣ سنوات ./انتهى

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