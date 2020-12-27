الهيأة الوطنية توافق على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في العراق

2020/12/27 | 14:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وافقت الهيأة الوطنية لانتقاء الأدوية على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في العراق.وذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للوكالة الرسمية، ان" الهيأة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام اللقاح المنتج من شركة فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا في العراق".وكان وزير الصحة حسن التميمي اكد في وقت سابق أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريباً، مشيراً إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.وقال التميمي إن "المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر الذي سيتم اعتماده في العراق ،وتم التوقيع مع الشركة المصنعة له ستكون من ضمن العقد"، لافتاً إلى أن "الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح كورونا في بغداد والمحافظات ،وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد".وأوضح أن "عملية نقل اللقاح تحتاج إلى جهود ،وهذا الأمر حصل في جميع دول العالم ،وهناك احتياج إلى خبرات الشركات المصنعة"، مبيناً أن "الوزارة متواصلة بشكل يومي مع هذه الشركات ،والأمور تسير بانسيابية عالية ،وقريباً سيحصل العراق على هذا اللقاح ،ويبدأ بإعطائه إلى المواطنين"./انتهى7

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