انطلاق بطولة مصارعة للنساء في محافظة عراقية

2020/12/27 | 14:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنطلق اليوم الأحد، بطولة أندية العراق للسيدات بالمصارعة الحرة في محافظة الديوانية.

وقال المتحدث الإعلامي لاتحاد المصارعة هشام علي إن البطولة تنطلق في نادي الرافدين بمحافظة الديوانية بمشاركة أكثر من 15 ناديا، من اغلب المحافظات وبجميع الفئات العمرية.

وأوضح أن البطولة ستستمر لمدة ثلاثة أيام.

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