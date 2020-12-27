الاقتصاد النيابية: الموازنة لم تصل البرلمان حتى الان

2020/12/27 | 14:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاحد، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لم ترسله الحكومة الى مجلس النواب لغاية الان .

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “السنة المالية شارفت على الانتهاء والحكومة لم ترسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ الى مجلس النواب”، لافتة الى ان “تصريحات الحكومة بشأن الموازنة متضاربة”.

واضافت ان “عملية خفض سعر صرف الدينار امام الدولار سياسة خاطئة وضعتها الحكومة وستؤثر عليها”.

واكدت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، ان الارقام الواردة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بشأن استقطاع رواتب الموظفين وبيع برميل النفط ستكون قابلة للتغيير.

واعتبر النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الخميس الماضي، انه لا يمكن فرض الضريبة على الراتب الكلي للموظفين ورفع سعر صرف الدولار سويا خلال قانون الموازنة، فيما بين ان مجلس النواب سيرفض احد الفقرات.



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