صحيفة تكشف تفاصيل جديدة بشأن اعتقال أحد عناصر

2020/12/27 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد مصدر مقرب من رئاسة الوزراء، الأحد، ان الشخص الذي أعلنت مديرية الاستخبارات عن اعتقاله وتسليمه إلى أمن الحشد الشعبي، يخضع حاليا للتحقيق من قبل الأجهزة المختصة وسيقدم للقضاء.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله في تصريح صحفي، اليوم، 27 كانون الأول 2020، إنه " لم يجر تسليم المعتقل إلى أي جهة بما فيها أمن الحشد، وهو يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة المختصة بالتهم المنسوبة إليه، وبالتالي فإن القضاء سيكون هو الفيصل بشأنه".

يأتي ذلك بعد تسرب وثيقة اعتبرتها وزارة الداخلية "مزورة"، جاء فيها أن "الشخص الذي تم اعتقاله قد تم تسليمه كجزء من صفقة تسوية إلى أمن الحشد الشعبي بوصفه مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة".

وفيما يتعلق بالإجراءات التي قامت بها بغداد هذه المرة، أفاد أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين، حسين علاوي، ان "حركة الحكومة العراقية كانت فعالة هذه المرة لسحب العراق من أتون حدة الصراع المتشابك والمعقد، وعملية فرض القانون، وإنهاء تركة كبيرة كانت تقوم على إحراج الحكومة العراقية في تعجيز قدرتها على إيقاف الهجمات الصاروخية تجاه المصالح الأميركية في العراق".

وبشأن ظهور الكاظمي، في الشارع، قال إن "الكاظمي حين نزل إلى الشارع أراد إرسال رسائل متعددة في وقت واحد، ويبدو أن الرسائل وصلت".

واكد أن "هنالك تحولا في روح السلطة العراقية لنقل رغبة المجتمع في العيش تحت سقف الدولة، وواحدة من أعمدة ذلك هو فرض القانون وتحييد العراق عن الصراع الأميركي – الإيراني".

وأضاف، ان "هناك مشكلة كبرى هي السلاح خارج الدولة، وقدرته على التوافق والاتفاق مع الأجندة الإقليمية المتصارعة مع الولايات المتحدة، خصوصا فيما يخص الصراع الأميركي – الإيراني"، مبينا أن "الحكومة العراقية تعمل على منع استخدام أراضينا منصة للصواريخ ضد المصالح الأميركية التي ترى إيران أن هنالك ضرورة في استهدافها لتحريك ملف التفاوض بشأن ملفها النووي".

وأوضح علاوي، أن "إيران تخلت عن الجماعات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية للسلطة في الولايات المتحدة الأميركية، لكن هذا لن يجعل بايدن يتخلى عن وضعهم في دائرة الصراع أكثر من الانتظار للذهاب بهم نحو التعاون".

وكان زعيم حركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، قد أعلن في وقت سابق، التزام حركته بسياقات عمل الدولة والقانون، وقال الخزعلي، في تغريدة على "تويتر"، إن "ما حصل من اعتقال أحد أفراد (الحشد الشعبي) بتهمة كيدية جرت معالجته بالعقل والحكمة"، وتابع "إننا ملتزمون بالدولة ومؤسساتها".

وأضاف"نؤكد حق المقاومة في إنهاء وجود القوات العسكرية الأميركية مع الحفاظ على هيبة الدولة بعدم استهداف البعثات الدبلوماسية".

ر.إ

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