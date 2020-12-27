تأكيدا للرواية الرسمية.. تصميم ثلاثي الأبعاد يظهر طريقة اغتيال العالم النووي الإيراني

2020/12/27 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام محللون بعمل تصميم ثلاثي الأبعاد لمحاكاة عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، في محاولة لكشف حقيقة تنفيذ عملية القتل عن بعد، مما قد يؤكد القصة الرسمية لكيفية تنفيذ هذه العملية.

وتصاعدت التوترات في المنطقة عندما قتل فخري زاده في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعلنت إيران رسميا أن العملية نفذت باستخدام مدفع رشاش يتم التحكم فيه بواسطة الأقمار الصناعية.

وكانت هذه القصة الرسمية موضع تساؤل كبير من قبل المجتمع الدولي، ولكن بفضل نموذج ثلاثي الأبعاد جديد اكتسبت القصة الرسمية بعض الزخم.

النموذج ثلاثي الأبعاد

تم إنشاء النموذج ثلاثي الأبعاد المعني من قبل مجموعة من المحللين عبر الإنترنت المعروفين باسم “أوسنت” (OSINT)، وهو اختصار “للمخابرات مفتوحة المصدر” (Open-Source Intelligence).

وكانت جميع البيانات المستخدمة في النموذج (متوفرة) مجانا ويمكن رؤيتها في النموذج ثلاثي الأبعاد، وتم صنع النموذج نفسه بواسطة محرك الألعاب “يونيتي” (Unity) من قبل المستخدم الذي عرف عن نفسه باسم “بوتين هو فيروس” (Putin Is A Virus)، وبغض النظر عن الاسم المرتبط بالسياسة فإن النموذج يخلق إعادة صياغة موضوعية للغاية لمسرح الجريمة.

النموذج متاح لأي شخص للنقر عليه، ويوفر مجموعة متنوعة من المسارات التي يمكن أن تمر بها كل واحدة من الرصاصات الخمس، ويبدو أن العديد منها يشير إلى الموقع الفريد لبندقية آلية محمولة على شاحنة.

واستخدم المحلل طريقة تعرف باسم “رسم خرائط الإسقاط” لرسم خريطة دقيقة لمسارات ثقب الرصاص في سيارة نيسان “تينا” المحطمة، والتي تم تصميمها من الصور الموجودة في المشهد.

العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده اغتيل في كمين قرب طهران

تكهنات دولية

وبصرف النظر عن الرواية الرسمية الإيرانية تكهن المجتمع الدولي بأن عملية الاغتيال نفذها طاقم من المسلحين.

ومع ذلك، يبدو أن النموذج ثلاثي الأبعاد الجديد يشير إلى وجود موقع إطلاق واحد ممكن لجميع ثقوب الرصاص بارتفاع سيارة بيك آب، وهو أمر بدا سخيفا في البداية.

يذكر أن النموذج ثلاثي الأبعاد لا يؤكد بشكل قاطع قصة المدفع الرشاش الذي أطلق عبر الأقمار الصناعية كما تدعي الرواية الرسمية، ولكنه يؤكدها كاحتمال غير مستبعد، فبالنظر إلى أن النموذج ثلاثي الأبعاد فإنه يمكن اعتبار التصريح الرسمي دقيقا، ويرى المحللون أنه احتمال معقول للأحداث.

إن فكرة وجود مدفع رشاش عن بعد يتم التحكم فيه بواسطة الأقمار الصناعية مثبتة في الجزء الخلفي من الشاحنة الصغيرة ليست سخيفة كما قد تبدو.

وفي الواقع، توجد بالفعل أسلحة بهذه المواصفات الدقيقة، مثل “سماش هوبر” (Smash Hopper)، وهو سلاح إطلاق عن بعد من شركة “سمارت شوتر” (SmartShooter).

وحتى مع كل هذه البيانات مفتوحة المصدر فإن أكبر مشكلة تعوق اكتشاف الحقيقة هي أن الحكومة الإيرانية قد فرضت حراسة مشددة على جميع المعلومات بشأن الحدث، في حين يتولى المحللون ومجتمع الاستخبارات الدولي ملء الفراغات المتبقية بين البيانات المتاحة للجمهور.

ويمكنك استكشاف النموذج ثلاثي الأبعاد لمسرح الجريمة هنا.

يشار إلى أن الماوس ولوحة المفاتيح سيكونان ضروريين.

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