2020/12/27 | 15:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية المواطنين الى الإلتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في ظل المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان ان “لجنة الصحة والبيئة النيابية تراقب عن كثب الموقف الوبائي في العراق، وفي الوقت الذي تفتخر فيه لجنتنا بما حققته وزارة الصحة وقيادتها من زيادة في نسبة الشفاء من وباء كورونا وتقليل عدد الوفيات وكذلك زيادة عدد الفحوصات بشكل ملفت للنظر بعد زيادة عدد المختبرات، نسجل الثناء والإشادة بالتحسن الواضح بواقع المؤسسات الصحية وإعادة تأهيل المستشفيات، بالإضافة الى إعادة العمل بالمستشفيات المتلكئة، وكذلك حرص وزارة الصحة على توفير لقاح فيروس كورونا بأسرع وقت ممكن “.

وأضافت اللجنة في بيانها: “ومن خلال عملنا في لجنة الصحة والبيئة كفريق واحد مع وزارة الصحة، لانخفي تخوفنا من السلالة الجديدة للفيروس وتأثيراتها، وكذلك عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والتهاون الكبير من خلال التجمعات، لذا نهيب بابناء شعبنا الغيور التعاون مع وزارة الصحة والإلتزام بتعليماتها وتنفيذ كافة توجيهاتها من أجل التسريع في انحسار الوباء وعودة الحياة لطبيعتها، نسأل الله تعالى أن يمن على شعبنا بالصحة والسلامة، إنه سميع مجيب “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف عراقية “جادة” من السلالة الجديدة لكورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوف عراقية “جادة” من السلالة الجديدة لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).