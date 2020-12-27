الھیئة الوطنیة لانتقاء الادویة في العراق موافقتھا على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

2020/12/27 | 15:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الھیئة الوطنیة لانتقاء الادویة في العراق موافقتھا على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجھ شركتا (فایزر) الأمریكیة و(بیونتیك) الألمانیة لمواجھة جائحة فیروس (كورونا المستجد – كوفید 19.( جاء ذلك في بیان أصدرتھ الھیئة التابعة لوزارة الصحة العراقیة الیوم الأحد في … Readmore

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