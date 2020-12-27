الأمن النيابية: قانون الجرائم الإلكترونية سيمرر خلال الأسابيع المقبلة

2020/12/27 | 15:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاحد، أن قانون الجرائم الإلكترونية سيمرر داخل مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدة أن القانون سيوظف الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل صحيح.

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